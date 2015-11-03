"Батьківщина" відмовляється голосувати у ВР до прийняття "тарифних" законів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на засіданні парламенту лідер фракції Юлія Тимошенко.

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"До того моменту, поки не будуть прийняті тарифні закони і продовжено мораторій на продаж землі, скасовано 10%-ні мита, які додатково платять на митницях, а також скасовані податки на пенсію, ми не голосуємо ні за які закони, крім соціальних", - заявила вона.