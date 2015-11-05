Печерський суд відмовив захисту Корбана у відводі судді

Печерський районний суд Києва відмовив у відводі судді Лариси Цокол під час розгляду справи лідера політичної партії "Українське об'єднання патріотів - "УКРОП" Геннадія Корбана.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив слідчий суддя Володимир Карабань.

"У задоволенні заяви захисника Томчук про відвід судді Цокол... відмовити", - сказав Карабань.

Слідчий суддя зазначив, що ця ухвала може підлягати оскарженню.

Повний текст ухвали буде представлено 9 листопада.

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Суддя не зазначив, на якій підставі відмовлено у відводі судді Цокол.

Як повідомляв УНІАН, адвокати Корбана заявили відвід слідчому судді Цокол під час розгляду в Печерському райсуді Києва питання обрання їхньому підзахисному міри запобіжного заходу.

Адвокат Оксана Томчук заявила про відвід після того, як суд вирішив залишити без задоволення прохання захисту Корбана про відвід слідчого Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні Євгена Скуби.

Автоматизована система документообігу суду визначила, що відвід судді Цокол розглядатиме суддя Карабань.