Адвокати Геннадія Корбана підготували звернення до європарламентарів

Корбан шосту добу перебуває під вартою без жодного рішення суду / Фото УНІАН

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила адвокат Корбана Оксана Томчук.

"Зараз ми підготували звернення до низки міжнародних організацій, ми будемо спілкуватися з відповідними посольствами єврокраїн. Ми підготували звернення до європарламентарів, так як, в принципі, те, що відбувається, у мене слів просто немає. Людина шосту добу перебуває під вартою без будь-якого рішення суду", - сказала Томчук.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий внаслідок спільної операції СБУ і Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську.

Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова розпочав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана з суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 закінчився 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли до СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі в той же день поінформували, що Корбан знаходиться в Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, проте не сказали, де саме.

Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без визначення слідчого судді, суду).

Увечері того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.