Гройсман про одностатеві шлюби в Україні: Не дай Бог, щоб це відбулося (відео)

Він зазначив, що жодних одностатевих шлюбів в Україні бути не може, передає "112 Україна".

"Я чую якісь фейки, які свідчать про те, що в Україні можуть бути хоч якісь одностатеві шлюби. Не дай Бог, щоб це відбулося, і ми ніколи не будемо підтримувати", - наголосив Гройсман.

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Він розповів, що розмовляв з прем'єром і суть розмови зводилася до того, що потрібно затверджувати сімейні цінності, тому в уряді може з'явитися спеціальна уповноважена людина з питань сім'ї та сімейних цінностей.

"Ми доведемо всьому світові і собі, що готові і здатні виконувати свої зобов'язання перед світом і ми готові бути частиною цивілізованого європейського світу. Це дасть 46,5 мільйонам отримати безвізовий режим, нормально подорожувати, а Україні підтвердити свою готовність виконувати взяті на себе зобов'язання", - підсумував спікер Ради.