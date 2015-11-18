"БПП" вимагає від ЦВК перерахувати голоси на дільницях у Кривому Розі, стосовно яких є сумніви

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БПП.

«Перерахунок бюлетенів має бути проведений публічно, у присутності ЗМІ, політичних партій і громадських організацій. Тільки це може зняти будь-які питання щодо переможця виборів», - вважають у партії.

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У «БПП» засуджують «початок роботи новобраних органів місцевої влади до тих пір, поки не будуть розглянуті всі скарги та винесені всі судові рішення, які стосуються питань прозорості виборчого процесу».

Парія «БПП «Солідарність» переконана, що чистота та прозорість виборчого процесу є запорукою легітимності та справжньої довіри до новообраних органів місцевих влади. «Всі сторони мають бути зацікавлені, щоб були вжиті всі заходи, аби процедура виявлення переможця ні в кого не викликала сумнівів», - підкреслили у партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 листопада, біля Центральної виборчої комісії пройшов мітинг політичної партії "Об'єднання “Самопоміч” з вимогою відмінити рішення тервиборчкому щодо результатів другого туру виборів міського голови у Кривому Розі.

Мітингувальники вимагали від ЦВК втрутитися в ситуацію з підбиттям підсумків місцевих виборів у Кривому Розі, щоб не допустити фальсифікації виборів та перемоги одного з кандидатів на посаду міського голови Юрія Вілкула.

Також "Самопоміч” заявляла, що оскаржуватиме результати виборів у Кривому Розі.

Довідка УНІАН. У Дніпропетровській області міським головою Кривого Рогу обрано представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зазначається, що Вілкул здобув 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).