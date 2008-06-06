Росія наполягає на своєму праві посилити свій флот в Україні
09:24, 06 червня 2008Політика
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Дигало каже: за умови поінформування
|Ігор Диґало
У відповідь на заяву МЗС України про те, що базові угоди не передбачають збільшення кількості кораблів Чорноморського флоту Росії на українській території, помічник головнокомандувача ВМФ Ігор Диґало заявив, що російська сторона має право модернізувати свій флот - за умови, що поінформує про це Україну.
Свою заяву МЗС України розповсюдило по тому, як головнокомандувач ВМФ Росії Володимир Висоцький висловив можливість збільшити кількість російських кораблів і суден у Криму з 35 до 100, а військовослужбовців з 11 до 25 тисяч.
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