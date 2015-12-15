Туск просить постійних представників країн ЄС розглянути вже у цю п'ятницю санкції для Росії

Про це йдеться у листі-запрошенні главам держав та урядів країн ЄС на саміт, який пройде 17-18 грудня у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Дозвольте мені скористатися цією можливістю, щоб повідомити вам, що я попросив головування (Люксембург) поставити на порядок денний COREPER (засідання на рівні постійних представників) в найближчу п'ятницю пропозицію продовжити санкції щодо Росії ще на 6 місяців", - йдеться у листі.

Туск наголосив, що це буде "прямим наслідком" висновків Європейської Ради, ухвалених у березні, згідно з яким термін дії обмежувальних заходів стосовно Російської Федерації "повинен бути чітко пов'язаний з повною реалізацією Мінських домовленостей".

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада закликала парламенти іноземних держав посилити санкції проти Росії і скласти персональні санкційні списки правлячої верхівки Росії.