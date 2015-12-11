Рада закликала парламенти світу до персональних санкцій проти верхівки РФ

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні ВР до парламентів іноземних держав, Європейського парламенту та міжнародних парламентських асамблей щодо продовження і посилення санкцій проти Російської Федерації за організацію терористичних актів в Україні, яке підтримали 239 народних депутатів, міститься також заклик до парламентів щодо звернення до РФ з вимогою припинити агресію проти України.

Також у ньому йдеться про необхідність «продовжити і посилити санкції проти Російської Федерації; встановити персональні санкційні списки проти правлячої верхівки Російської Федерації, яка встановила режим державного тероризму».

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У зверненні міститься прохання активізувати міжнародний моніторинг за ситуацією на окупованих РФ територіях у сфері дотримання прав і свобод людини і негайно реагувати на будь-які порушення; підтримати зусилля України, спрямовані на звільнення громадян України, які незаконно перебувають на території Росії.

Крім того, депутати наполягають на необхідності не допустити безкарність винних у злочинах проти людяності, скоєних з початку російської терористичної агресії проти України, вимагати від РФ повного і безумовного виконання Мінських угод.

«Вимагаємо від Російської Федерації припинення агресії проти України, негайного і безумовного звільнення всіх українських політичних заручників і ув'язнених, відмови від практики міжнародного тероризму», - йдеться у зверненні.

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