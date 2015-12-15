Дуда: Польща не буде втручатися у формат Мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Польщі Анджей Дуда на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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"Ми будемо спостерігачем, але не пасивним. Це можна зрозуміти як те, що ми не будемо жодним чином втручатися у формат Мінських домовленостей. Але я є прихильником того, щоб Мінські домовленості були повністю реалізовані", - сказав польський президент.

Крім цього, Анджей Дуда підтвердив незмінну позицію Варшави щодо продовження санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму і неімплементацию Мінських угод.

"Політика санкцій у зв'язку з Мінськими домовленостями і ситуацією на сході України має бути продовжена, і ми не повинні відмовлятися від цієї політики", - підкреслив польський президент.