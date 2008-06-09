Костенко підозрює, що регіонали блокуватимуть ВР до канікул

Народний депутат України ("Наша Україна - Народна Самооборона") Юрій КОСТЕНКО вважає, що фракція Партії регіонів блокуватиме роботу Верховної Ради до літніх парламентських канікул.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він у Полтаві.

«Партія регіонів використовуватиме факт виходу з коаліції двох депутатів, знову блокуватиме роботу Ради... Думаю, що до парламентських канікул робота Верховної Ради буде заблокована», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Він також заявив, що вважає вчинок депутатів, які вийшли з коаліції, втягуванням України в чергову кризу для повної зміни влади.

Також депутат повідомив, що зараз фракції Партії регіонів та Блоку Литвина ведуть переговори про інші формати коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ 6 червня заявив, що веде переговори про можливий новий формат коаліції у Верховній Раді.

"Ми знаходимося в переговорному процесі і в парламенті, і за межами парламенту. Це не є секретом. Обговорюються різні можливі конфігурації коаліції, і цей процес постійно триває", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.