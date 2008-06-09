Міністр охорони здоров'я зробив заяву щодо отруєння Ющенка

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ називає “дезінформацією” останні заяви деяких політиків щодо отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА і закликає не використовувати цю тему “задля вирішення власних політичних цілей”.

Про це йдеться у заяві міністра “щодо ситуації, що склалася довкола теми отруєння Президента України”, яка оприлюднена на сайті відомства.

“Останнім часом деякими безвідповідальними політиками зроблені провокативні заяви стосовно теми отруєння Президента. Знову запущена фальшива інформація про те, що отруєння діоксином нібито не було”, – констатує В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, такі твердження “є повною дезінформацією”.

“Факт отруєння Віктора ЮЩЕНКА найтоксичнішим з діоксинів (2,3,7,8–ТХТД) підтверджений медиками на основі численних токсикологічних досліджень тканин організму в сертифікованих закордонних лабораторіях, а також на основі клінічної картини захворювання, яка повністю відповідала отруєнню такою сполукою”, – йдеться у заяві.

Глава МОЗ нагадує, що він був керівником з української сторони спільної українсько–швейцарської групи фахівців, що займалася лікуванням Президента з початку 2005 року, і підкреслює, що з того часу було проведено більше десяти серій токсикологічних досліджень, кожне з яких підтвердило “наявність діоксину в організмі в кількостях, які ні за яких умов не могли потрапити в організм побутовим шляхом”.

Крім того, зазначає В.КНЯЗЕВИЧ, дані, отримані медиками, повністю підтверджені криміналістичною судово–медичною експертизою із залученням токсикологічних лабораторій розвинутих країн Західної Європи. “Дані, отримані слідчими органами в процесі такої експертизи, повністю корелювали з даними медиків”, – наголошує міністр.

“Водночас хотів би підкреслити, що результатом діяльності нашої спільної українсько-швейцарської групи стало багатократне зниження концентрації токсиканта (діоксину) в організмі та кардинальне покращення стану здоров’я Президента України”, – зазначається у заяві глави МОЗ.