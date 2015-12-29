Яценюк: Дострокові парламентські вибори - не найкращий сценарій для України

Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками 2015 року, передає кореспондент УНІАН.

"Якщо хтось хоче, щоб коаліція розпалась, він може зробити відповідну політичну заяву. І наслідком розпаду коаліції є або формування нової коаліції, хочу я подивитися на їхній склад, або дострокові парламентські вибори - це називається демократія. Або є третій варіант - не займатися політиканством і далі виконувати угоду, голосувати за закони, необхідні для країни", - сказав він.

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"Моя позиція наступна - ми повинні виконати все, на що нас обрав народ України", - підкреслив Яценюк.

Глава уряду зазначив, що дострокові парламентські вибори не є найкращим сценарієм для України.

Він нагадав, що є коаліційна угода, яку необхідно виконувати.