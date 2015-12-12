Луценко: на сьогодні не стоїть питання про зміну формату коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Форумі депутатів місцевих рад партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” у Києві.

Читайте такожУ "Народному фронті" прокоментували інцидент з Яценюком та Барною у Раді"Парламент зараз знаходиться у точці турбуленції. Парламентська коаліція з важкістю знаходить можливість голосувати за надзвичайно важливі закони", - сказав Луценко і відзначив необхідність командної роботи у ВР.

Луценко запевнив, що фракція "БПП" "була і залишається партнером "Народного фронту", "Самопомочі" і "Батьківщини" як складових парламентської коаліції.

"Хочу ще раз заявити, що жодних інших форматів для роботи над будівництвом європейської України не існує", - сказав лідер фракції.