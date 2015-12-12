Луценко: на сьогодні не стоїть питання про зміну формату коаліції
Член Центральної ради партії "Блок Петра Порошенка “Солідарність”", лідер фракції "БПП" у Верховній Раді Юрій Луценко заявляє, що на сьогодні не стоїть питання про зміну формату коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Форумі депутатів місцевих рад партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” у Києві.
Читайте такожУ "Народному фронті" прокоментували інцидент з Яценюком та Барною у Раді"Парламент зараз знаходиться у точці турбуленції. Парламентська коаліція з важкістю знаходить можливість голосувати за надзвичайно важливі закони", - сказав Луценко і відзначив необхідність командної роботи у ВР.
Луценко запевнив, що фракція "БПП" "була і залишається партнером "Народного фронту", "Самопомочі" і "Батьківщини" як складових парламентської коаліції.
"Хочу ще раз заявити, що жодних інших форматів для роботи над будівництвом європейської України не існує", - сказав лідер фракції.