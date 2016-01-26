Фракція "Самопоміч" закликає ВР ухвалити рішення про відставку уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Березюк сказав на засіданні парламенту.

Він зазначив: “Ми з вами, як демократична коаліція, маємо взяти відповідальність і зібратися і прийняти рішення про відставку Кабміну і створити новий Кабмін в ім'я розвитку України — не в ім'я боротьби міжпартійної”.

Лідер фракції також наголосив на необхідності скликання Ради коаліції для обговорення тих складних питань, які є сьогодні в Україні, за участю “найвищих посадових осіб”.