Фракція "Самопоміч" закликає ВР ухвалити рішення про відставку уряду
10:47, 26 січня 2016Політика
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Лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк наголошує на необхідності ухвалення Верховною Радою України рішення про відставку уряду.
В Самопомочі закликали прийняти рішення про відставку Кабміну
Як передає кореспондент УНІАН, про це Березюк сказав на засіданні парламенту.
Він зазначив: “Ми з вами, як демократична коаліція, маємо взяти відповідальність і зібратися і прийняти рішення про відставку Кабміну і створити новий Кабмін в ім'я розвитку України — не в ім'я боротьби міжпартійної”.
Лідер фракції також наголосив на необхідності скликання Ради коаліції для обговорення тих складних питань, які є сьогодні в Україні, за участю “найвищих посадових осіб”.
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