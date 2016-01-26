МЗС анулювало диппаспорти 230 українців, серед яких екс-урядовці часів Януковича

"Протягом 2014-2015 років МЗС було поінформовано Адміністрацію Держприкордонслужби та Українське бюро Інтерполу щодо недійсності дипломатичних та службових паспортів України вказаних нижче громадян України", - повідомили у прес-службі відомства.

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Так, МЗС анулювало дипломатичні та службові паспорти 230 громадян, зокрема, Сергія Арбузова, Раїси Богатирьової, Ірини Акімової, Юрія Бойка, Олександра Вілкула, Михайла Добкіна, Олеся Довгого, Давида Жванії, Віталія Захарченка, Владислава Каськіва, Сергія Ківалова, Олександра Клименка, Андрія Клюєва, Юрія Колобова, Наталії Королевської, Рената Кузьміна, Олени Лукаш, Євгена Марчука, Андрія Пишного, Любові Полєжай, Андрія Портнова, Едуарда Ставицького, Дмитра Табачника, Леоніда Черновецький, Нестора Шуфрича, Зоряна Шкіряка.

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У зовнішьополітичному відомстві додали, що скасували дію паспортів "на підставі положень пунктів 16 та 18 Положення про дипломатичний паспорт України, а також пунктів 15 та 17 Положення про службовий паспорт України, затверджених указом президента України від 12.05.2015 року №264/2015".