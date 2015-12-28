Суд відпустив Лукаш, повернувши закордонні паспорти та всю суму застави (документ)

Солом'янський суд Києва відпустив екс-міністра юстиції Олену Лукаш, повернувши їй паспорти та суму застави.

Про це Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Це означає, що держава повністю повертає заставу і закордонні паспорти. З сьогоднішнього дня Олена більше не обмежена у переміщенні та може виїхати за кордон. Рішення суду оскарженню не підлягає", - написав Портнов.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада повідомила про затримання екс-глави Мін'юсту, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, вона повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою її зникнення вважається 28 липня 2015 року.

У той же час Лукаш стверджує, що вона перебувала в Україні і не ховалася від слідства.

Прокуратура 5 листопада повідомила затриманий про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 і ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час знаходження на посаді міністра юстиції коштами держбюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави у розмірі 5,1 млн грн. У той же день народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш.

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11 листопада захист Лукаш оскаржив обраний їй запобіжний захід.

Колишній заступник міністра юстиції Іващенко підозрюється у сприянні злочинній діяльності колишньому міністру юстиції Лукаш.