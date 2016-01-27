Лише 14% українців помічають у влади бажання боротися з корупцією - дослідження

Про це свідчать результати соціального дослідження, які озвучила заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Вікторія Захожа на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, попри загалом невисокий рівень довіри до інститутів влади і сприйняття її як корумпованої, населення України розглядає ці вищі органи як найбільш відповідальні за боротьбу з корупцією. Серед них: президент України (60,6% респондентів), Верховна Рада (41,7%) та Кабінет міністрів (37,7%).

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Натомість, як сказала соціолог, політичну волю представників будь-яких владних структур долати корупцію помічають загалом не більше 14% населення України.

«Найбільше прагнення боротьби з корупцією громадянам демонструють місцева влада (13,2%) та президент (12,3%). З-поміж органів влади найбільш помітною для громадян була антикорупційна діяльність Люстраційного комітету (чули про певні заходи 32%) та президента (32%). Проте найефективнішими, за оцінками населення, є заходи засобів масової інформації (27%) і громадських організацій (28%)», - повідомила Захожа.

*** Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології в координації з «Лейк Ресеч Партнерс» та «Каракоюн Стеретелджіз» протягом липня-жовтня 2015 року.

Генеральна сукупність – доросле населення України віком від 18 років, у всіх областях України та Києві (окрім тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму). Всього було опитано 10 тис. осіб, у кожній з областей було опитано близько 400 осіб, з похибкою приблизно в 5%.