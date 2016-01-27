Минулого року дві третини українців стикалися з корупцією – опитування

Про це свідчать результати соціального дослідження, які озвучила заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Вікторія Захожа на прес-конференції УНІАН.

За її словами, громадяни вважають проблему корупції у повсякденному житті однією з найнагальніших для України (94,4%), а корумпованість органів влади як окремий випадок, на думку українців, практично не поступається їй за серйозністю (93,8%)

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«З проявами корупції у 2015 році з позиції учасника або спостерігача стикалися майже дві третини респондентів, кожен п’ятий з яких – якнайменше щомісяця», - зазначила вона.

«Опитування показало, що 85,5% дорослого населення України оцінює загальний рівень корумпованості суспільства вище середнього. Лише 1,8% опитаних вважають корупцію мало поширеною або й зовсім відсутньою», - додала Захожа.

*** Дослідження проведене Київським міжнародним інститутом соціології в координації з Лейк Ресеч Партнерс та Каракоюн Стеретеджіз протягом липня-жовтня 2015 року.

Генеральна сукупність – доросле населення України віком від 18 років, у всіх областях України та місті Києві (окрім частини Донецької і Луганської областей та Криму, що не контролюються Україною). У кожній з областей було опитано приблизно 400 людей. Похибка становить приблизно 5%.