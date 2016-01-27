Хакери від імені Гройсмана з російського сервера розіслали фейкові листи про зміни до Конституції

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар спікера Дмитро Столярчук.

"Сьогодні на низку адрес надійшов електронний лист нібито з поштової скриньки голови Верховної Ради. У темі вказано "Нова Конституція України", а прикріплено посилання на відеозвернення одіозного екс-народного депутата-регіонала Олійника, який, як відомо, переховується після Революції Гідності. У зверненні говориться про необхідність приймати нову Конституцію на референдумі", - написав він.

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Столярчук наголосив, що Гройсман до цих листів не має жодного стосунку.

"Хакери (вже встановлено, що лист розсилався з російського поштового серверу) вчинили хитро. Скринька спікера не зламана і з його поштової скриньки ці листи не розсилались. Хакери лише підмінили адресу відправника і знайшли спосіб обійти антиспамовий захист, який переважно блокує такі листи", - повідомив прес-секретар.

За словами Столярчука, "зрозуміло, що метою цієї хакерської атаки є перешкодити прийняттю змін до Конституції в частині децентралізації і дискредитувати голову ВР".

Водночас, Столярчук підкреслив, що "нашим не-друзям (очевидно, російським) у нас одна відповідь: децентралізацію не спинити, навіть гібридними хакерськими атаками".