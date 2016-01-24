Порошенко: Децентралізація – це ключовий елемент підготовки України до майбутнього членства в ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє, що децентралізація – це ключовий елемент нашої підготовки до майбутнього членства в Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на загальних зборах уповноважених представників органів місцевого самоврядування, членів асоціації міст України сьогодні у Києві.

За словами глави держави, Україна орієнтується саме на сучасні європейські моделі місцевого самоврядування, на Європейську хартію місцевого самоврядування.

"Децентралізація – це ключовий елемент нашої підготовки до майбутнього членства в Євросоюзі. І це, якщо хочете, додаткова гарантія її незворотності", - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент приймає відповідний законопроект у першому читанні, мінімум, 226 голосами. На наступній сесії для остаточного прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно не менше 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя відзначили, що, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) конституційний законопроект про децентралізацію не буде розглянуто, він буде вважатися відхиленим.

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Разом з тим 19 січня 2016 року до Конституційного Суду надійшло подання 51 народного депутата (переважно з фракцій "БПП" і "Народний фронт") щодо офіційного тлумачення положення статті 155 Конституції "на наступній черговій сесії Верховної Ради України" в контексті прийняття змін до Основного Закону в частині децентралізації.

Депутати просять КС роз'яснити: мова йде про наступну за номером сесію парламенту або ж "мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради".