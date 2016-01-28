Луценко заявив, що Кононенко не піде до уряду
01:52, 28 січня 2016Політика
270 0
Фракція "Блоку Петра Порошенко" не розглядає кандидатів Ігоря Кононенка і Павла Рябікіна на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.
Луценко заявив, що Кононенко не піде в уряд / фото: УНІАН
Про це повідомив голова фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко, пише Українська правда.
"Я спростовую. Кононенко не йде в уряд. Рябікін не розглядається на першого віце-прем'єра. Кого висуне БПП, журналісти дізнаються після рішення фракції", - сказав він.
Читайте такожГеращенко: Віце-прем'єра не призначають, тому що головним євроінтегратором призначив себе Яценюк
Раніше ряд ЗМІ опублікували інформацію, що кандидатури Ігоря Кононенка (перший заступник голови фракції БПП) і Павла Рябікіна (колишній заступник голови КМДА) розглядаються на посаду першого віце-прем'єра.
Як повідомляв УНІАН, принаймні 9 країн ЄС наполягають на тому, щоб Україна призначила віце-прем'єра з питань євроінтеграції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter