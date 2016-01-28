Луценко заявив, що Кононенко не піде до уряду

Про це повідомив голова фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко, пише Українська правда.

"Я спростовую. Кононенко не йде в уряд. Рябікін не розглядається на першого віце-прем'єра. Кого висуне БПП, журналісти дізнаються після рішення фракції", - сказав він.

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Раніше ряд ЗМІ опублікували інформацію, що кандидатури Ігоря Кононенка (перший заступник голови фракції БПП) і Павла Рябікіна (колишній заступник голови КМДА) розглядаються на посаду першого віце-прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, принаймні 9 країн ЄС наполягають на тому, щоб Україна призначила віце-прем'єра з питань євроінтеграції.