Екс-прем'єр Росії запевнив Джемілєва, що Крим буде повернуто Україні

Останній запевнив національного лідера кримських татар у поверненні анексованого Росією Криму під контроль України, передає "Крим.Реалії".

Касьянов взяв участь у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченому пам'яті Бориса Нємцова. Як сказано у повідомленні, Касьянов відзначив погіршення економічної та політичної ситуації в Росії.

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"Прийміть мої запевнення, що Крим у кінцевому підсумку буде звільнений і повернутий Україні", – заявив російський опозиціонер.

Раніше Касьянов зазначав, що тільки кримські татари мають право за статутом ООН поставити питання про самовизначення півострова.

Нагадаємо, вчора в Страсбурзі Джемілєв обговорив з главою МЗС Туреччини деокупацію Криму. Зокрема, вони обговорили пропозицію про створення спеціального міжнародного формату, який дозволить співпрацювати для повернення півострова Україні.