Рада затвердила календарний план 4-ї сесії

Як передає кореспондент УНІАН, парламент прийняв постанову про календарний план проведення 4-ї сесії Верховної Ради 8-го скликання.

За це рішення проголосували 248 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом передбачено, що відкриття сесії відбудеться 2 лютого, і з 2 по 5 лютого депутати будуть працювати у пленарному режимі. З 8 по 12 лютого вони будуть працювати в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

16-19 лютого пройдуть пленарні засідання. 22-26 лютого передбачено роботу депутатів у комітетах, комісіях, фракціях і групах, а з 29 лютого по 4 березня - роботу з виборцями.

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15-18 березня і з 29 березня по 1 квітня заплановані пленарні засідання ВР. З 21 по 25 березня планується робота депутатів з виборцями.

12-15 і 19-22 квітня проходитимуть пленарні засідання. 4-8 квітня депутати будуть працювати в комітетах, комісіях, фракціях і групах, а 25-29 квітня - з виборцями.

У травні парламент в пленарному режимі буде працювати з 11 по 13 з 17 по 20 число. 4-6 травня депутати будуть працювати в комітетах, комісіях, фракціях і групах, а з 23 по 27 травня передбачена робота з виборцями.

Також в пленарному режимі ВР працюватиме з 31 травня по 3 червня та з 14 по 17 червня.

6-10 червня та 21-24 червня планується робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах, а з 29 червня по 2 липня - робота з виборцями.

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Крім того, депутати будуть працювати у пленарному режимі з 5 по 8 та з 12 по 15 липня, а з 18 по 22 липня - у комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Перший заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник зазначив, що, таким чином, на четвертій сесії депутати 12 тижнів працюватимуть на пленарних засіданнях, 8 тижнів - у комітетах, комісіях, фракціях і групах, 5 тижнів - з виборцями.

Також за цю сесію має пройти 12 "годин запитань до уряду".