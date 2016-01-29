Порошенко: ми створили таку армію, яка дасть по зубах будь-якому агресору

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відкритті лікувального корпусу Володимирецької центральної районної лікарні у смт Володимирець на Рівненщині.

"Ми зупинили їх (російських загарбників - УНІАН) на Донбасі, менш ніж за два роки побудували таку армію, яка дасть по зубах будь-якому агресору, озброїли її, нагодували, одягли, навчили", - заявив Порошенко.

Читайте такожПорошенко: ЗСУ дали по зубах агресору, тепер ми можемо зосередитися на реформах

Президент додав, що "з січня 2016 року кожен український воїн, нашими спільними зусиллями, отримає грошове забезпечення на рівні не нижче 7 тисяч гривень".

"Сьогодні можна йти на контрактну армію, сьогодні можна забезпечувати силу, щоб політико-дипломатичним шляхом, але маючи сильні Збройні сили, ми звільнили українську землю від загарбників", - зауважив Порошенко.

Читайте такожУкраїнська армія входить до п'ятірки найсильніших на континенті – Порошенко