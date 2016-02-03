Рада ухвалила порядок денний четвертої сесії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 народний депутат із 337 зареєстрованих у сесійній залі.

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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман наголосив, що до порядку денного сесії включені всі законопроекти, які зараз зареєстровані народними депутатами. А вже депутати, за його словами, визначатимуться, котрі із цих законопроектів підтримувати.

Питання про затвердження порядку денного ставилося на голосування і вчора, і сьогодні близько 20 разів, але не було необхідних мінімум 226 голосів для його підтримки.