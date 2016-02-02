Рада прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині правосуддя

За відповідний проект закону Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) №3524 проголосувало 244 депутати.

Перед голосуванням, представник Президента України у ВР, народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка» Степан Кубів, виступаючи з трибуни, заявив, що справедливий та неупереджений суд є важливою гарантією забезпечення прав та свобод кожного громадянина та побудови держави.

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«Сьогодні одним з найпріоритетніших вимог українського суспільства є утвердження незалежності судової влади, посилення її відповідальності та запровадження кадрового оновлення суддівського корпусу.

25 листопада 2015 року Президентом України Петром Порошенком було внесено на розгляд у Верховну Раду України та визнано як невідкладним Проект Закону про внесення змін до Конституції щодо правосуддя», реєстр. №3524. Під час обговорення зазначеного законопроекту, було висловлено ряд застережень стосовно недоцільності вилучення із Конституції України повноважень ВРУ щодо висловлення недовіри Генеральному прокурору України. З огляду на зазначене, 26 січня 2016 року Президент України вніс на розгляд до ВРУ доопрацьований Проект Закону.

"Доопрацювання згаданого законопроекту, з огляду на вище згадувані обставини, було зумовлено необхідністю забезпечення досягнення політичного консенсусу у вирішенні питанні щодо можливого висунення Парламентом недовіри Генеральному прокурору України", – сказав Кубів.

Він відзначив, що в доопрацьованому законопроекті законом пропонується встановити, що до повноважень ВРУ належить не тільки надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора, як це було передбачено у попередній редакції законопроекту, а й висловлення недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з посади.

«Таким чином, згідно внесеного на заміну законопроекту, дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюватиметься на підставах визначених не тільки Законом, як це було передбаченим в попередньому законопроекті, а також Конституцією. Щодо решту його Положень, слід зазначити, що вони не зазнали змін», – підкреслив Представник Президента.

Він нагадав, що законопроектом передбачено незалежність судової влади, підвищення професійних стандартів суддівського корпусу, удосконалення засади здійснення судочинства, забезпечення конституційної спроможності прокуратури, адвокатури, системи виконань судових рішень тощо.

«Таким чином, хочу звернути увагу на важливість реалізації зазначених змін для українського суспільства, адже вони не тільки сприятимуть досягненню оголошеної мети, але створять незалежні умови для забезпечення кожному права на справедливий суд», – зазначив Кубів.

В свою чергу, Голова Комітету з питань правової політики та правосуддя, народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка» Руслан Князевич розповів, що Комітет на своєму засіданні 2 лютого прийняв рішення рекомендувати ВР попередньо схвалити поданий Президентом України як невідкладний доопрацьований проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), реєстр. № 3524.

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Він нагадав, що Конституційний суд у своєму висновку визнав даний законопроект відповідним вимогам статті 157 – 158 Конституції України.

На запитання парламентських фракцій щодо переатестації суддівського корпусу, Руслан Князевич відповів, що процес переатестації суддів розпочнеться за два тижні.

«Процес переатестації розпочнеться відповідно до прийнятого раніше закону про право на справедливий суд. Вже з 15 лютого процес переатестації відбудеться офіційно. Цей процес розпочнеться з перевірки займаній посаді щодо складу суддів, в яких закінчується строк перебування на посаді. Після цього планово відбудеться переатестація всіх суддів», – сказав Князевич.