Україна змінить порядок перетину свого кордону підрозділами ЧФ РФ

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні планує внести зміни до порядку перетину кордону України військовими, кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання було внесене до порядку денного засідання за пропозицією МЗС України.

Також за пропозицією міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА до порядку денного було внесено питання про затвердження порядку узгодження з компетентними органами України пересувань, пов`язаних з діяльністю формування ЧФ поза місцями їх дислокації всередині країни.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що це питання було розглянуте на профільному урядовому комітеті і схвалене з усіма міністерствами і відомствами.

Також Кабмін в контексті підготовки до зустрічі прем`єр-міністрів України і Росії, що очікується в суботу, планує затвердити проект угоди про взаємне відкриття відділень торгових місій і представництв України і Росії.