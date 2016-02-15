БПП проведе зустріч з Порошенком: говоритимуть про долю Яценюка та його Кабміну
14:58, 15 лютого 2016Політика
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Фракція БПП проведе засідання фракції за участю президента Петра Порошенка.
БПП обговорить з Порошенком долю Кабміну Яценюка / Фото УНІАН
Про це повідомили джерела у фракції, передає "Українська правда".
За словами співрозмовників, засідання заплановане на 18.00 в Адміністрації президента.
Там фракція хоче сформувати свою позицію щодо долі уряду.
"Чи буде ще зустріч з Яценюком, ми не знаємо", - зазначив співрозмовник.
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Раніше УНІАН повідомляв, що "Батьківщина" і "Самопоміч" будуть збирати підписи за відставку уряду, Ляшко обіцяє підтримати.
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