Ющенко про "заморожені конфлікти" в Грузії, Азербайджані й Молдові

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Організація за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) має ініціювати переговорний процес для вирішення заморожених конфліктів на території країн-членів ГУАМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав, виступаючи на пленарному засіданні саміту ГУАМ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні питання не врегульованих конфліктів на територіях Грузії, Азербайджану, Молдови є фактором небезпеки і нестабільності для всіх.

Він підкреслив, що вирішувати це питання необхідно виходячи із фундаментального принципу – цілісності території цих країн.

В той же час він зауважив, що щодо деяких конфліктів немає не тільки плану врегулювання, а й немає переговорного процесу, який би дав змогу сформувати такий план.

Як приклад В.ЮЩЕНКО нагадав про те, що сьогодні план України з врегулювання Придністровського конфлікту підтримується всіма.

«Необхідно спрямувати зусилля ГУАМ на те, щоб організовувати такий діалог», - сказав В.ЮЩЕНКО.