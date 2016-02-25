Бойовик "ДНР"-участник анексії Криму з Луцька отримав 12 років, прокуратура хоче ще більше

Як повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, у лютому 2014 року, перебуваючи у Севастополі, чоловік вступив у так звану "Групу самооборони", створену при політичній партії "Руський блок", і в березні того ж року разом з іншими особами забезпечував проведення нелегітимного "референдуму" про від’єднання Кримського півострова від України, брав участь в охороні виборчих дільниць, патрулюванні міста, придушенні протестних акцій кримськотатарського населення та захопленні приміщень штабу Військово-морських сил Збройних сил Міністерства оборони України.

За таку діяльність Міністерство оборони Російської Федерації нагородило чоловіка медаллю "За возвращение Крыма".

У травні 2014 року він прибув з АР Крим до Донецька, де вступив до незаконного збройного формування терористичної організації "Донецька народна республіка" - "Союз ветеранів Донбасу "Беркут", діючи у складі якого здійснював патрулювання вулиць Донецька, брав участь у виявленні та незаконних затриманнях українських патріотів, охороняв виборчу дільницю під час проведення незаконного "референдуму" в Донецькій області.

З кінця травня по кінець серпня 2014 року лучанин був зарахований до складу незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" "Спецбатальйон "8 рота" й ніс службу з вогнепальною зброєю на блок-постах, розміщених на територіях населених пунктів Олександрівка, Мар’їнка, Красногорівка, Ольгинка Донецької області, охороняв нафтобазу в Донецьку, здійснював конвоювання та охорону українських військовополонених, проводив навчання, інструктажі й стрільби в підрозділі та агітацію серед місцевого населення.

Затримали чоловіка у Луцьку. Під час затримання при ньому знайшли бойову гранату.

Суд визнав його винним і засудив за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь в терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю й бойовими припасами та захоплення державних будівель і споруд (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ст. 341 Кримінального кодексу України) до 12 років позбавлення волі.

Прокуратура області оскаржить цей вирок у зв’язку із м'якістю покарання.