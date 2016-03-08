Полторак озвучив основні принципи реформування Збройних Сил

Міністр оборони України Степан Полторак представив у штаб-квартирі НАТО проект Стратегічного оборонного бюлетеня України, що передбачає реформування Міністерства оборони до кінця 2018 року, а Збройних сил України - до кінця 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Полторак повідомив сьогодні в коментарі журналістам у Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО. (Як відомо, Стратегічний оборонний бюлетень буде основою для Державної програми формування ЗСУ на середньострокову перспективу).

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"Я довів наш план реформування, який був підготовлений разом з радниками Альянсу з використанням досвіду наших українських експертів. Ми довели, що реформування ЗСУ буде здійснене протягом п'яти років. До кінця 2018 року - Міністерство оборони, до кінця 2020 року - Збройні сили України. Ми також довели основні принципи, на яких будуть побудовані нові ЗСУ", - сказав Полторак.

Міністр пояснив, що на реформування Генштабу ЗСУ необхідно більше часу, ніж на Міноборони, через більший обсяг "роботи, заходів та ресурсів".

На прохання УНІАН Полторак також поінформував про основі принципи реформування, які закладені в оборонному бюлетені. "Це - створення системи керівництва ЗСУ, яка побудована на новому розподілі завдань, функцій, повноважень і звітності. Тобто, це зовсім інші підходи, ніж ті, які існують зараз, і в основу цієї системи керівництва закладений передовий досвід країн Альянсу", - зазначив він.

Другим принципом міністр назвав демократичний цивільний контроль. "Третє - це уникнення дублювання функцій між Міноборони та Генштабом. Наступне - це розподіл повноважень щодо формування оборонної політики та її реалізації. Наступне - це делегування повноважень до нижчих рівнів управління системи ЗСУ, підвищення відповідальності посадових осіб за прийняті рішення", - сказав Полторак.

Ще одним принципом він вказав розмежування функцій між Міноборони та Генштабом в питанні формування, оснащення, підготовки та розвитку ЗСУ. "Крім того, важливу роль буде відігравати удосконалення системи оборонного планування та управління оборонними ресурсами, набуття ЗСУ необхідних оперативних спроможностей, зокрема, запровадження спільної підготовки військ за стандартами НАТО, досягнення необхідних спроможностей Силами спеціальних операцій, оптимізація номенклатури озброєння та військової техніки і перехід на стандарти НАТО", - деталізував глава оборонного відомства.

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Крім того, планується розвинути систему військово розвідки, реформувати систему медичного забезпечення, створити військову поліцію. "Четвертий і один з основних принципів - це створення оновленої системи логістичного забезпечення. Для цього передбачається створення системи управління логістичного забезпечення на основі доктрин, які існують в країнах НАТО", - додав Полторак.

Також, за його словами, серед напрямків реформування - створення сучасної системи кадрового менеджменту. "Ми вже почали це робити, і вже є резерв з офіцерів-контрактників, які брали участь в зоні АТО - цей резерв складає дві тисячі осіб, яких ми просуваємо на вищі посади", - наголосив міністр.

Крім того, з врахуванням досвіду АТО буде реформована військова освіта та наука. "У нас є дорожня карта, розписана по роках, що ми маємо зробити в процентному відношенні, які органи управління мають бути реформовані і якої мети ми маємо досягти в 2020 році", - констатував Полторак.

Торкаючись реформи Міноборони, він зауважив, що має бути реалізований "принцип громадянського контролю над ЗСУ". "Міністр оборони - цивільна особа, вдосконалена нормативно-правова база з питань забезпечення безпеки та оборони держави, досягнутий чіткий розподіл функцій та завдань шляхом вдосконалення структури та чисельності центрального апарату, чітко відомо, хто і чим має займатися", - пояснив міністр.

Щодо реформування Генштабу, то, за словами Полторака, планується здійснити перехід до стандартів НАТО в організації планування та управління військами. "Крім того, ми плануємо отримати структуру, яка буде максимально наближена до структур штабів країн НАТО, посилити персональну відповідальність посадових осіб за рішення, які приймаються Генштабом, створити ефективну систему логістичного, матеріально-технічного забезпечення, а також вивільнити ЗСУ від виконання невластивих функцій для них", - зазначив він.

Полторак стверджує, що "по всім позиціям, по яким я поінформував членів Альянсу, вони висловили своє задоволення нашому баченню проведення реформ та висловили підтримку запланованому".