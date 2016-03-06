НАТО розширює місію в Егейському морі

23:44, 06 березня 2016
Світ
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НАТО розширює місію в Егейському морі та поглиблює співпрацю з Агентством з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex. 

REUTERS

Про це у неділю, 6 березня, в інтерв'ю агентству Associated Press заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Deutsche Welle.

За його словами, тепер кораблі Альянсу діятимуть не лише у міжнародних, але й у грецьких та турецьких територіальних водах. "Ми будемо проводити розвідку, ми будемо збирати інформацію та ділитимемося нею у реальному часі з турецькою і грецькою береговою охороною, а також Frontex. Таким чином ми допоможемо їм впоратися з кризою біженців та перервати комунікації контрабандистів", - пояснив Столтенберг.

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У Східному Середземномор'ї вже перебувають три військові кораблі НАТО, до яких приєдналося грецьке з'єднання. Ще один корабель відправить в Егейське море Франція. Столтенберг очікує, що невдовзі до місії приєднаються і інші країни-члени НАТО.

Додаткові деталі місії НАТО із запобігання контрабанді біженців у Егейському морі повідомив 6 березня речник міністерства оборони Німеччини. За його даними, флагманський корабель 2-ї постійної військово-морської групи НАТО - німецький корабель забезпечення Bonn з 210 військовими - зараз перебуває на шляху до свого місця дислокації між грецьким островом Лесбос та турецьким узбережжям.

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