НАТО розширює місію в Егейському морі

Про це у неділю, 6 березня, в інтерв'ю агентству Associated Press заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Deutsche Welle.

За його словами, тепер кораблі Альянсу діятимуть не лише у міжнародних, але й у грецьких та турецьких територіальних водах. "Ми будемо проводити розвідку, ми будемо збирати інформацію та ділитимемося нею у реальному часі з турецькою і грецькою береговою охороною, а також Frontex. Таким чином ми допоможемо їм впоратися з кризою біженців та перервати комунікації контрабандистів", - пояснив Столтенберг.

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У Східному Середземномор'ї вже перебувають три військові кораблі НАТО, до яких приєдналося грецьке з'єднання. Ще один корабель відправить в Егейське море Франція. Столтенберг очікує, що невдовзі до місії приєднаються і інші країни-члени НАТО.

Додаткові деталі місії НАТО із запобігання контрабанді біженців у Егейському морі повідомив 6 березня речник міністерства оборони Німеччини. За його даними, флагманський корабель 2-ї постійної військово-морської групи НАТО - німецький корабель забезпечення Bonn з 210 військовими - зараз перебуває на шляху до свого місця дислокації між грецьким островом Лесбос та турецьким узбережжям.

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