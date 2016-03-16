Геннадій Корбан повернувся додому
У ніч проти середи, 16 березня, Геннадій Корбан, якого напередодні Дніпровський райсуд Києва відпустив під домашній арешт, повернувся додому, до Дніпропетровська.
Члена президії політради УКРОПу біля його будинку зустрічали кілька десятків мешканців міста разом з його батьком Олегом Корбаном та журналісти. Активісти тримали плакати «Дніпре, зустрічай героя», «Патріоти – гордість нації», «Свободу патріотам». Геннадій Корбан подякував усім за підтримку.
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« Я хочу побажати всім внутрішньої свободи, впевненості в собі та віри в краще. Я думаю, на нас чекає щось краще», – сказав він.
Коментуючи свої плани на майбутнє, Геннадій Корбан зазначив, що готовий допомагати меру Дніпропетровська, своєму однопартійцеві Борису Філатову розбудовувати місто.
«Будемо брати участь в житті міста. Допомагатимемо меру, щоб був лад і процвітання», – зазначив Корбан.
На запитання, чи залишатиметься він в політиці, Геннадій Корбан відповів: «Побачимо, я не хочу зараз загадувати. Політика – це ще не все життя. Є життя звичайних людей, життя міста, і це іноді може бути приємнішим, ніж перебувати там, серед лжепророків та словоблудів», – зазначив він.
У свою чергу батько звільненого Олег Корбан наголосив, що вважає арешт свого сина несправедливим та незаслуженим, а процес над ним – судилищем, яке ввійде в історію юриспруденції.
Нагадаємо, 15 березня Дніпровський районний суд міста Києва задовольнив клопотання захисту члена президії політради УКРОПу Геннадія Корбана та змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт без носіння електронного засобу контролю. Запобіжний захід діятиме до 15 квітня.