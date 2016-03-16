Геннадій Корбан повернувся додому

Члена президії політради УКРОПу біля його будинку зустрічали кілька десятків мешканців міста разом з його батьком Олегом Корбаном та журналісти. Активісти тримали плакати «Дніпре, зустрічай героя», «Патріоти – гордість нації», «Свободу патріотам». Геннадій Корбан подякував усім за підтримку.

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« Я хочу побажати всім внутрішньої свободи, впевненості в собі та віри в краще. Я думаю, на нас чекає щось краще», – сказав він.

Коментуючи свої плани на майбутнє, Геннадій Корбан зазначив, що готовий допомагати меру Дніпропетровська, своєму однопартійцеві Борису Філатову розбудовувати місто.

«Будемо брати участь в житті міста. Допомагатимемо меру, щоб був лад і процвітання», – зазначив Корбан.

На запитання, чи залишатиметься він в політиці, Геннадій Корбан відповів: «Побачимо, я не хочу зараз загадувати. Політика – це ще не все життя. Є життя звичайних людей, життя міста, і це іноді може бути приємнішим, ніж перебувати там, серед лжепророків та словоблудів», – зазначив він.

У свою чергу батько звільненого Олег Корбан наголосив, що вважає арешт свого сина несправедливим та незаслуженим, а процес над ним – судилищем, яке ввійде в історію юриспруденції.

Нагадаємо, 15 березня Дніпровський районний суд міста Києва задовольнив клопотання захисту члена президії політради УКРОПу Геннадія Корбана та змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт без носіння електронного засобу контролю. Запобіжний захід діятиме до 15 квітня.