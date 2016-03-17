У НФ назвали популізмом від "Батьківщини" законопроект "про громадянство"

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов.

"Активне просування проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення громадянства України осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки України" (№1297) представниками "Батьківщини" є звичним популізмом цієї політичної сили. Відповідно до цього документа, судом може бути припинено громадянство особи, яка є громадянином України і вчинила злочин, передбачений статтями 109 – 114-1 Кримінального кодексу", - зазначив Помазанов

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"Конституція передбачає процедуру позбавлення громадянства України і про це не міг не знати автор даного законопроекту - народний депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем’якін, адже у висновку Головного науково-експертного управління чітко говориться про вади даного законопроекту, який суперечить Основному закону", - наголосив представник "Народного фронту".

"Цікаво, що за кілька днів парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який очолює Кожем’якін, "не помітив" цих зауважень експертів і написав позитивний висновок до законопроекту", - зазначив він.

"Варто розуміти, що у разі ухвалення цього закону будь-хто законно позбавлений громадянства зможе легко піти до будь-якого суду і перемогти, повернувши собі український паспорт. Чи існує вихід з даної ситуації? Так – це внесення змін до Конституції. Так, не треба видумувати велосипед, а варто використати прецедент Франції, де відповідні зміни спочатку були детально проаналізовані спеціалістами Венеціанської комісії. Те ж, що зараз робить "Батьківщина", яка зараз активно піариться на цьому документі,– це чистої води популізм", - резюмував Помазанов.