Рада хоче змінити закон про позбавлення громадянства за злочин проти нацбезпеки (подію завершено)

Сьогодні Верховна Рада планує внести зміни до законодавства щодо припинення громадянства України особами, котрі вчинили злочин проти основ національної безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газоконденсатопроводів та нафтопродуктопроводів, а також законопроект про електронні довірчі послуги.

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Також парламент планує ратифікувати ряд угод, зокрема, з Аргентиною про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень; ратифікувати угоду із Німеччиною про заснування німецько-української промислово-торговельної палати.

Сьогодні у пленарному режимі ВР працює лише на ранковому засіданні - до 14.00, а о 15.00 в сесійній залі розпочнуться парламентські слухання на тему: “30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи”.