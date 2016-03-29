Савченко заявила, що не стане "товаром" і вирішить свою долю сама

Про це вона написала у своєму листі, який сьогодні оприлюднив у Twitter її адвокат Марк Фейгін.

«Суд – фарс, вирок – блеф. Торгуватись будуть. Кожен буде хотіти урвати за мене якнайбільше і чекати слушної нагоди, щоб не втратити власної марки», - написала Савченко.

При цьому вона заявила, що не буде товаром у торгах політиків.

«Я товаром не стану. Свою долю я вирішу сама. Тому політикам пропоную не торгуватися, а домовлятися. Бо від моєї смерті не виграє ніхто, а ще гірше стане... З мене може початися шлях або до миру, або до війни», – наголосила Савченко.

За словами льотчиці, вона розуміє, що її «ламатимуть» і посилять тиск. Водночас Савченко висловила упевненість, що все витримає.

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Також вона підтвердила свій намір з 6 квітня почати сухе голодування з вимогою повернути її в Україну.

«Сухе голодування починаю з 6 квітня і до переможного кінця. Із СІЗО вийду тільки в Україну і ні в яку колонію! До зустрічі на волі в Україні. Україна понад усе!», – написала Савченко.

Зазначимо, що цьому дату написання опублікованого Фейгіним листа приховано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні інший адвокат Савченко Микола Полозов заявив про погіршення стану Савченко. За словам адвоката, організм льотчиці припинив сприймати воду.

22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

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Президент України Петро Порошенко запевнив, що робить все можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.

Нині у російських ЗМІ розповсюджується версія про те, що нібито Сполучені Штати ведуть переговори з РФ про обмін Савченко на росіян Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, які відбувають покарання у США.