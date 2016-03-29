Адвокат Савченко розповів про погіршення здоров'я льотчиці: організм не сприймає воду (відео)

Про це розповів адвокат льотчиці Микола Полозов, який провідав бранку у СІЗО, передає "5 канал".

Він зазначив, що після вироку Савченко пила тільки воду, відмовившись від підтримувальних сумішей, і ця вода, по суті, вимивала з неї всі солі, необхідні мінерали.

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"На цьому тлі розпочалося погіршення здоров'я, почало нудити цією водою. Наразі вона п'є мінеральну воду, що дозволило стабілізувати стан здоров'я. Тим не менше, вона втрачає близько 400-500 грамів на день. Зараз вона важить 65 кг", - розповів адвокат.

Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що Росія не може звільнити незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко за Мінськими домовленостями, оскільки не є суб'єктом угод і може лише чинити тиск на сторони конфлікту.