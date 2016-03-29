Парубій оголосив про включення Барни до складу фракції БПП

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що фракція на своєму засіданні 18 лютого ухвалила рішення включити Барну до складу фракції.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Барна підійшов до трибуни і подав Арсенію Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати із фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з «БПП».

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Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу.

26 січня перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про виключення Барни зі складу фракції “БПП”.

19 лютого Барна повідомив, що повернувся у фракцію «БПП». «Фракція прийняла рішення, яким скасувала своє попереднє рішення від 11 грудня, яким мене виключили з фракції», - сказав Барна.