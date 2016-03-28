БПП вийде з коаліції, якщо Яценюк не напише заяву про відставку - депутат Барна

Про це сказав народний депутат з БПП Олег Барна після завершення засідання фракції.

«Якщо Яценюк добровільно не напише заяву про відставку, то наша фракція в повному складі виходить з коаліції», - сказав він.

За його словами, прем'єр «має написати заяву цього тижня».

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На уточнююче запитання УНІАН, звідки виходитиме БПП, якщо коаліції немає, Барна відповів: «Коаліція юридично є».

Він додав, що якщо вийде фракція БПП, то припинення діяльності коаліції - «це вже буде очевидний факт, який ніхто не зможе оспорити».