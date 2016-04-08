Порошенко обговорив з прем'єром Нідерландів асоціацію Україна-ЄС

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Рютте поінформував про те, що він засмучений результатами референдуму, який відбувся в Нідерландах у середу, 6 квітня.

Лідери обговорили наступні кроки для набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ця історична Угода повною мірою відповідає стратегічним інтересам України та Європейського Союзу, включаючи Нідерланди", - наголосив Порошенко.

Читайте такожУ Нідерландах заявили, що їм може знадобитись кілька місяців для рішень щодо асоціації Україна-ЄС

Глава держави наголосив на відданості України імплементації Угоди про асоціацію, включаючи положення про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив у підтримці його державою надання безвізового режиму для українців, наголошується у повідомленні.