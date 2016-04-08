"М'яч на боці голландців": Порошенко планує поговорити з прем'єром Нідерландів про асоціацію Україна-ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єлісєєв сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

"Ми вважаємо, що результати референдуму, звичайно, повинні бути ще проаналізовані. Звичайно, ми очікуємо відповідну реакцію і пропозицій з боку нідерландської сторони передусім, адже це є виклик для усього Європейського Союзу", - наголосив Єлісєєв.

У зв'язку з цим він поінформував, що вчора та сьогодні вже відбулися "інтенсивні внутрішні консультації всередині ЄС, і зокрема контакти президента Європейської комісії Юнкера з лідерами ключових країн, і зокрема з канцлером Німеччини Ангелою Меркель".

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"Я не виключаю, що ближчими днями відбудеться контакт між президентом України та прем'єр-міністром Нідерландів, але я ще раз підкреслюю, м'яч зараз на боці голландської сторони, і ми очікуємо з їхньої сторони відповідних пропозицій", - наголосив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

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За попередніми даними, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.

7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс за результатами консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію, який буде прийнятним для усіх сторін.