Нардепи Бублик, Міщенко, Рудик і Немировський увійшли до фракції БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради перший заступник голови ВР Андрій Парубій.

Як відомо, Бублик обирався до парламенту в окрузі № 145 (Полтавська область) за підтримки партії “Свобода”, Міщенко - в окрузі № 98 (Київська область), Рудик – в окрузі № 198 (Черкаська область).

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Народний депутат України Андрій Немировський вийшов із групи “Воля народу” й увійшов до фракції “Блок Петра Порошенка”.

Немировський обирався до парламенту за списком партії «Об’єднання «Самопоміч» під №33 і був виключений із фракції за голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Коли в сесійній залі лунали оголошення про входження цих депутатів до фракції «БПП», з боку ряду членів інших фракцій було чути вигуки: «Ганьба!».