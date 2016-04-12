Нардепи Бублик, Міщенко, Рудик і Немировський увійшли до фракції БПП
Народні депутати Юрій Бублик, Сергій Міщенко, Сергій Рудик та Андрій Немировський увійшли до складу фракції «Блок Петра Порошенка».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради перший заступник голови ВР Андрій Парубій.
Як відомо, Бублик обирався до парламенту в окрузі № 145 (Полтавська область) за підтримки партії “Свобода”, Міщенко - в окрузі № 98 (Київська область), Рудик – в окрузі № 198 (Черкаська область).
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Народний депутат України Андрій Немировський вийшов із групи “Воля народу” й увійшов до фракції “Блок Петра Порошенка”.
Немировський обирався до парламенту за списком партії «Об’єднання «Самопоміч» під №33 і був виключений із фракції за голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
Коли в сесійній залі лунали оголошення про входження цих депутатів до фракції «БПП», з боку ряду членів інших фракцій було чути вигуки: «Ганьба!».