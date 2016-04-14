Рада підтримала програму роботи нового Кабміну і дала йому імунітет на рік

Верховна Рада з третьої спроби підтримала програму роботу нового Кабінету міністрів України, який очолив Володимир Гройсман. За це рішення проголосували 243 депутати із 335 зареєстрованих в сесійній залі.

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Під час попередніх голосувань програма набирала 214 і 222 голоси. Згодом у сесійній залі виникли суперечки та штовханина між депутатами, частина з яких раніше під час голосування за повернення до розгляду цього питання заявила про не персональне голосування в залі.

Нагадаємо, сьогодні Рада затвердила новий склад уряду. Першим віце-прем'єром – міністром економічного розвитку став Степан Кубів (народний депутат, представник президента у Верховній Раді).

Віце-прем'єр-міністр уряду України - Володимир Кістіон (перший заступник керівника апарату ВР - керуючий справами).

Віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції стала Іванна Климпуш-Цинцадзе (перший заступник голови Комітету ВР у закордонних справах, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка»).

Павло Розенко став віце-прем'єр-міністром (був міністром соціальної політики у попередньому уряді).

Віце-прем'єр-міністром став і В'ячеслав Кириленко (був віце-прем'єр-міністром - міністром культури у попередньому уряді).

Геннадій Зубко залишився на посаді віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку та житлово-комунального господарства (був віце-прем'єром - міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ в попередньому уряді).

Міністром Кабінету міністрів став Олександр Саєнко (до цього - керівник секретаріату голови ВР).

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Міністерство фінансів очолив Олександр Данилюк (був радником екс-президента Віктора Януковича, з вересня 2010 року очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ, у липні 2014 року був призначений представником президента Петра Порошенка в Кабінеті міністрів, у вересні 2015 року президент призначив його заступником глави своєї адміністрації).

На посаді міністра оборони залишився Степан Полторак, на посаді міністра закордонних справ – Павло Клімкін, на посаді міністра внутрішніх справ – Арсен Аваков, на посаді міністр юстиції – Павло Петренко.

Міністерство соціальної політики очолив Андрій Рева (до цього - заступник Вінницького міського голови).

Міністром екології та природних ресурсів став Остап Семерак (екс-міністр Кабінету міністрів, народний депутат від «Народного фронту», перший заступник голови Комітету ВР з питань євроінтеграції).

На чолі Міністерства аграрної політики та продовольства – Тарас Кутовий (до цього голова Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин; заступник голови фракції «БПП»).

На посаді міністра інформаційної політики залишився Юрій Стець, а на посаді міністра молоді та спорту - Ігор Жданов.

Міністром освіти та науки стала Лілія Гриневич (голова Комітету ВР з питань науки та освіти, народний депутат від «Народного фронту»).

Міністерство культури очолив Євген Нищук (заслужений артист України, вже був міністром культури).

Міністром інфраструктури став Володимир Омелян (був заступником міністра інфраструктури).

Міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб став Вадим Черниш (експерт з питань протидії відмиванню грошових коштів та фінансуванню тероризму, член Assosiation of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS, США) з травня 2010 року, керівник неурядової організації "Центр з вивчення проблем безпеки та протидії відмиванню коштів").

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Міністерство енергетики та вугільної промисловості очолив Ігор Насалик (з квітня 2002 року по березень 2005 року - народний депутат, був головою підкомітету з питань нафтової промисловості та нафтопродуктозабезпечення Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки).

Водночас кандидатура міністра охорони здоров'я не була озвучена.

Після цього члени нового Кабміну склали присягу, яку зачитав Гройсман.