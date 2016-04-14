Яценюк закликав світ не знімати санкції з РФ

«Доки Російська Федерація і її війська не покинуть територію незалежної України, а саме не заберуться геть з Донецька, Луганська і Криму, я закликаю вільний світ не знімати санкції з РФ, а тиснути на Росію. Це єдина мова, яку вона розуміє» , - підкреслив лідер Політичної партії «Народний фронт» під час 9-го Київського Безпекового Форуму, який розпочався сьогодні в Києві, організований Фондом «Відкрий Україну».

«Російська військова агресія нікуди не поділася. І сьогодні Росія представляє загрозу цінностей вільного світу і для всього вільного світу», - наголосив він.

Арсеній Яценюк висловив вдячність західним партнерам: Європейському Союзу, Сполученим Штатам Америки і всьому вільному світу «за те, що Україну не полишили одну».

«Але так само хочу звернутися зараз - ви не маєте права і полишати нас надалі. Країна надто багато вклала, країна надто багато страждає і надто багато зробила для того, щоби й надалі отримувати цю підтримку», - сказав лідер «Народного фронту».