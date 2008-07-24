Огризко відкриє Генеральне консульство України в Неаполі

24-25 липня ц.р. міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО здійснить робочий візит до Італійської Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, програмою візиту передбачені зустрічі В.ОГРИЗКА з міністром закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ, головою Комісії у закордонних справах палати депутатів Італії С.СТЕФАНІ, префектом та мером м.Неаполь Алесандро ПАНСОЮ та Розою Руссо ЄРВОЛІНОЮ.

У ході візиту В.ОГРИЗКО урочисто відкриє Генеральне консульство України в Неаполі.