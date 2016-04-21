Нардеп назвала ймовірну дату призначення генпрокурора

Про це в кулуарах парламенту в ефірі "112 Україна" сказала народний депутат Вікторія Сюмар.

"Я думаю, питання щодо генпрокурора відкладається на 10 травня, це питання за президентом, якого зараз немає в країни, щодо визначення кандидатури, і до 10 травня він має визначитися, чи наполягати на інших законопроектах, які, очевидно, можна буде зробити до того часу. Часу вже багато, я думаю, що будуть розглядатися різні варіанти, тому що ви бачите, що в першу чергу цей законопроект далеко не всі депутати від БПП підтримали, і в цьому є чимало проблем. І це говорить про ситуацію, коли з депутатами треба більше комунікувати, людям, які ухвалюють рішення, і зокрема, кадрові рішення", - сказала Сюмар.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, ВР не підтримала включення до порядку денного проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань" (№4469).

Законопроектом передбачалося, що генеральним прокурором може бути призначений громадянин України, який має вищу освіту та стаж роботи в галузі права, або досвід роботи у законодавчому та правоохоронному органі не менше 5 років. В нині чинному законі передбачено, що на посаду генпрокурора призначається громадянин України, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 10 років.