Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити норму про трирічний досвід роботи в галузі права для кандидата в генпрокурори

Як передає кореспондент УНІАН, авторами законопроекту є депутат від "Блоку Петра Порошенка" Микола Паламарчук та депутат від групи "Воля народу" Віктор Развадовський.

Під час представлення законопроекту Развадовський сказав, що документом пропонується встановити норму, згідно з якою на посаду генерального прокурора може бути призначений громадянин України з вищою освітою, зі стажем роботи в галузі права не менше п'яти років, який володіє державною мовою, а також щодо якого відсутні обставини, передбачені частиною 5 статті 27 цього закону.

Крім того, цей кандидат повинен мати високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

У чинному законі, нагадав депутат, йдеться про те, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин, який в тому числі має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 10 років.

Під час обговорення законопроекту було погоджено, що стаж роботи в галузі права має бути не менше трьох років.

Читайте такожУ Порошенка є не менше чотирьох кандидатур на посаду генпрокурора - Луценко

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Верховній Раді було зареєстровано законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності ГПУ та Держбюро розслідувань" (№ 4469), авторами якого є народні депутати Руслан Князевич та Сергій Алєксєєв (фракція БПП).

Як відомо, серед кандидатів на посаду генпрокурора називають голову фракції БПП Юрія Луценка, який не відповідає нормі закону, яка передбачає необхідність вищої юридичної освіту та стаж роботи в галузі права не менше 10 років.