Партія "Відродження" та УСПП підписали меморандум про співробітництво

16:25, 27 квітня 2016
Політика
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Партія «Відродження» та Український союз промисловців та підприємців підписали меморандум про співробітництво.

/ vidrodzhennya.org.ua

Угода була підписана у середу в Києві, за участі голови партії «Відродження» Віктора Бондаря та президента Українського союзу промисловців та підприємців Анатолія Кінаха.

За словами підписантів, метою меморандуму є співпраця в напрямку законопроектної діяльності в частині розробки економічних законів, яким, як зазначив Бондар, Верховна Рада приділяє сьогодні замало уваги.

«Україні необхідно ще мінімум 3 роки постійного зростання промислового виробництва, щоб досягнути рівня економіки дворічної давнини. Сьогодні парламент розглядає переважно політичні питання. Я сподіваюсь, що разом із УСПП ми зможемо розробити пакет економічних законопроектів, прийняття яких дасть поштовх для розвитку вітчизняної промисловості та які підтримає бізнес», - заявив він після підписання.   

За словами Бондаря, такий пакет законопроектів включатиме нові Бюджетний, Податковий та Митний кодекси, а також законопроекти щодо бюджетної децентралізації.

У свою чергу Кінах зазначив, що Україні необхідні якісно нові законодавчі зміни, а також чітка державна політика для пожвавлення експортної галузі. 

«Сьогодні структура експорту України – це експорт колоніальної держави. Наразі до 70% всього експорту становить сировина, в той час як національний машинобудівний комплекс «закрив» рік із падінням більше ніж на 80%. Такими темпами Україна скочуватиметься до сировинного придатку розвинених держав. Діловими організаціями, експертами були розроблені антикризові пропозиції, що дозволять стабілізувати економіку та повернути її до зростання. Нам дуже важливо в даному контексті налагодити дієву співпрацю із парламентом і урядом, щоб досягти якісних перетворень в країні», – сказав президент УСПП.

Впродовж двох тижнів підписанти планують підписати додаток до угоди, де, зокрема, вказати конкретний перелік законопроектів, які планують розробити та відповідальних за їх реалізацію.

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