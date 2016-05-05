Міклош називає популізм найбільшою загрозою для реформ в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

"Реформи сьогодні - це більше політична проблема, ніж технічна. Технічно ми знаємо, що треба робити, але дуже важливо мати лідерство реформ і хорошу комунікацію", - заявив Міклош.

"Найбільша загроза реформ, загроза успішного майбутнього України – це популізм. Популізм не пропонує рішення, він лише хоче використовувати важкі часи для своїх цілей, не для цілей суспільства", - підкреслив Міклош.

Як повідомляв УНІАН, напередодні свого призначення прем'єр-міністром України Володимир Гройсман також назвав корупцію, неефективність держуправління і популізм ключовими загрозами для України.

Зазначимо, колишній віце-прем'єр Словаччини Іван Міклош, який у попередньому складі українського уряду займав посаду радника екс-міністра фінансів Наталії Яресько та екс-міністра економрозвитку Айвараса Абромавичуса, після обрання нового Кабміну продовжив роботу з новим урядом і очолив групу підтримки реформ.