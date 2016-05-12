Росія уникає обговорень щодо забезпечення контролю на кордоні - МЗС

Про це в ефірі 5 каналу повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Ідеться, зокрема, про забезпечення розміщення відповідного обладнання, аби мати змогу контролювати точки ризику – автомобільні та залізничні шляхи.

"Наша позиція була підтримана з боку Німеччини і Франції. Звичайно, що Лавров був неготовий обговорювати посилення. Він говорив про те, що можливо треба посилити, водночас мова не йшла про кордон. Вони весь час уникають того, щоби вести дискусію щодо кордону, вони переводять це все в іншу площину", – розповіла вона.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін констатував, що під час переговорів у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС сторони змогли досягнути певного прогресу у питанні безпеки, але не домовились щодо проведення на Донбасі місцевих виборів.